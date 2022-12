Haatzaaien bij Tucker Carlson

Mocht je je afvragen waarom rechtse psychopaten mensen in een homobar overhoop knallen of transmensen in elkaar rammen, dan heb je hier je antwoord. Glenn Greenwald’s goede vriend Tucker Carlson (‘een oprechte socialist!’, volgens Glenn) in gesprek met een of andere christenfundamentalistische psycho die LHBTI+ mensen betitelt als ‘evil’. En wat doe je als christenfundi met Het Kwaad? Juist ja: uitroeien.



Don’t know how you can watch this one clip and not understand these people are sickos who want to eradicate LGBT people pic.twitter.com/4ImyLYhoeF — Lolo (@LolOverruled) December 27, 2022

Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America – Tucker Carlson, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113609901