Gündoğan doet aangifte tegen FvD-Kamerlid Van Meijeren

Nilüfer Gündoğan heeft aangifte gedaan tegen Gideon van Meijeren. Aanleiding is een een speech van het FvD-Kamerlid waarin hij betoogt dat boeren het volste recht hebben zich met geweld te verzetten tegen de plannen van de overheid.

Gideon van Meijeren: het is niet altijd gezond als er een taboe rust op geweld, terwijl de staat het geweldsmonopolie heeft. De #fvd-er wijst #boereninverzet erop onder welke omstandigheden in Nederland geweld gebruikt mag worden. Benieuwd wat juristen van deze uitspraken zeggen. — dr. Marina (@mmeeuw) July 11, 2022



Inmiddels hebben juristen zich over deze vraag gebogen, en het unanieme antwoord is: nee, dat mag niet. Het oprichten van fascistische knokploegen is niet toegestaan. Is Van Meijeren rijp voor strafvervolging? Ja, vindt zelfs Afshin Ellian:

Langzamerhand solliciteert de moppersmurf van de meest geliefde NL-partij van GRU en Kremlin, naar een geslaagde vervolging door het OM. — Afshin Ellian (@AfshinEllian1) July 11, 2022



Meerdere mensen hebben inmiddels het voorbeeld van Gündoğan gevolgd. Aangifte doen kan hier. Van Meijeren deed zijn uitspraken op zaterdag 2 juli. Het filmpje staat sinds zondag 10 juli online.