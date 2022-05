Grootste belegger ter wereld doet even niet aan klimaat

Niet schrikken! BlackRock Inc in New York is de grootste belegger ter wereld met ruim $ 10 biljoen vermogen, dat ziet er zo uit: $ 10.010 miljard. De Nederlandse staatsbegroting voor 2021 beloopt € 353 miljard. Dus 300 keer kleiner…

Het vervelende nieuws: ze stoppen even met het klimaat en duurzaam. Ze zijn grote aandeelhouders van bijvoorbeeld drie van de vier grote oliebedrijven, behalve van Total. En verder van wat al niet. Vraag maar even niet naar Rusland… En wat-heb-dat-dan-met-ons te maken?

Wel: er zijn 7 miljoen Nederlanders aangesloten bij pensioenfondsen waarvan BlackRock Inc geld beheert. Ze hebben € 313 miljard in beheer voor klanten in Nederland. Ze werken o.m. gezellig samen met de Rabobank – en met wie niet…? Hun officiële zetel in Nederland is aan het Amstelplein 1, Amsterdam, naast de Philipstoren. Daar werken 70 van hun 17.000 werknemers.

Nogal trots schrijven ze op hun website:

Voor Pensioenfonds Detailhandel met 400.000 deelnemers ontwikkelde BlackRock met FTSE Russell <<AG: geen idee wie/wat dat is…>> een duurzame beleggingsstrategie. Bijzonder is dat de strategie is afgestemd op VN Sustainable Development Goals die gekozen zijn op basis van de deelnemersvoorkeuren. De blootstelling aan CO 2 en fossiele brandstoffen is circa 60% gedaald.

Niet dat ik dat allemaal begrijp, maar dat is vast ook niet de bedoeling…

Waarom BR dat doet is nog niet helemaal duidelijk. Journalisten analyseren het als volgt: BR vindt nu veel voorstellen te extreem of dwingend. Twee jaar terug tetterde het bedrijf nog dat ze veel gingen doen om het klimaat te helpen redden. In een bericht uit 2020 van BR komt zelfs 45 keer het woord ‘climate’ voor. Maar ze vinden nu volgens de media o.a. dat de oorlog in Oekraïne de oliemaatschappijen dwingt om nog wat ‘ouderwetse’ stappen te zetten.

O. Fijn. Leuk. Zo komen we er wel… Zucht.

– Uitgelichte afbeelding: Door Americasroof op de Engelstalige Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11328699