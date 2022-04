Groningen krijgt een links college

Groningen lijkt een links gemeentebestuur te krijgen. GL, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie gaan de komende weken proberen een nieuwe coalitie te vormen.

Het zou voor het eerst sinds 2010 zijn dat D66 niet plaats mag nemen in het college. Het vorige college, bestaande uit GL, CU, PvdA en D66 verloor de meerderheid in de gemeenteraad en moest dus op zoek naar aanvulling. De nieuwe coalitie beschikt met 25 van de 45 zetels over een relatief comfortabele meerderheid.

Volgens informateur Gijsbertsen kan deze coalitie een “gezamenlijke visie opbouwen”, uiteraard met heel veel “verbinding” en “bestuurskracht”. Je kent het wel. Of je kent het juist niet, in welk geval je je gelukkig mag prijzen. Het zou al mooi zijn als het dumpen van D66 ertoe leidt dat er wat meer ruimte komt voor sociaal beleid.

Oprechte felicitaties voor de PvdD. Vier jaar geleden werd die partij overal nog buiten de deur gehouden. Nu lijkt ze naast Arnhem ook in Groningen een wethouder te mogen leveren.

Bron

Uitgelichte afbeelding: By Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10429410