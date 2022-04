Grondpersoneel KLM staakte op eigen initiatief

“Wilde staking” noemt men een actie die niet de zegen van de bonden heeft, hetgeen al meer dan een eeuw regel is in Nederland. Het zag er naar uit dat de FNV-bond er misschien achter stond.

Het grondpersoneel van de KLM op Schiphol heeft het werk neergelegd en iedereen die er zelf gewerkt heeft of mensen kent die dit hebben gedaan weet hoe onderbetaald de bagageophalers zijn.

De groep van zo’n 150 platformmedewerkers van KLM die op zaterdag in staking gingen, zijn ontevreden over hun arbeidsomstandigheden, de werkdruk en het plan van de KLM om en deel van het werk dat de medewerkers uitvoeren uit te besteden aan een andere afhandelaar. Dat zegt een vakbondsman van FNV Schiphol zaterdag. De stakingsactie is inmiddels voorbij. De directe aanleiding tot de staking is een mail die donderdagavond naar het personeel van KLM is gestuurd. Daarin staat dat KLM de afhandelingsactiviteiten deels wil gaan uitbesteden. In de meivakantie en in de zomer neemt het bedrijf Viggo werk van KLM-personeel uit handen.

Het loon is net iets meer dan het minimumloon en zoals gezegd: de KLM wilde al onderkruipers inhuren, want voor een hongerloon krijg je niet zo makkelijk mensen.

Maar terwijl dit bericht getikt wordt is de staking alweer afgeblazen, terwille van de “veiligheid van de passagiers”. De KLM laat weten dat deze geen ogenblik een punt is geweest.