Griekse politie bestormt universiteit

Griekse politie bestormt de universiteit van Thessaloniki en escaleert repressie van radicaal-linkse groepen verder.

Sinds de jaren ‘70, toen de Griekse junta op 14 november 1973 een studentenopstand in Athene bloedig neersloeg, is de Griekse politie niet welkom op universiteiten. Universiteiten zijn in Griekenland in veel steden dan ook veilige plekken om je te organiseren of gezochte activisten onderdak te bieden.

De huidige conservatieve rechtse regering van Mitsotakis is sinds het begin van haar regeerperiode in 2019 al bezig met een keiharde aanpak van linkse groepen. In de anarchistische wijk Exarcheia in Athene, een toevluchtsoord voor radicaal links en migranten, zijn verschillende kraakpanden ontruimd om plaats te maken voor een Airbnb-achtige gentrificatie, wat overigens ook in Amsterdam is gebeurt. Verder is de Griekse regering de moedwillige beul van het inhumane Europese vluchtelingenbeleid, waarbij illegale pushbacks worden uitgevoerd.

Afgelopen dinsdag waren studenten in Thessaloniki op de Aristoteles Universiteit aan het protesteren tegen een omstreden bouwproject, waardoor een sociale plek voor studenten ontruimd moet worden. De Griekse staat heeft een speciale universiteitspolitie opgericht om anti-autoritaire groepen aan te pakken en alleen studenten toegang te geven tot de universiteiten. Rechters hebben deze week de oprichting van deze speciale politie-eenheid goedgekeurd en de staat heeft direct de politie het terrein van de universiteit van Thessaloniki opgestuurd. Hierbij werd met veel geweld en de inzet van traangas de universiteit ontruimt. Deze ontwikkeling laat een verdere Orbanisering zien van de Griekse regering. Mensenrechtenorganisaties en andere Europese landen zouden zich dan ook moeten uitspreken tegen de huidige repressie van linkse groepen in Griekenland.

Picture from https://pixabay.com/photos/greece-thessaloniki-city-view-2905944/