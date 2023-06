Republikeinse gouverneur van Texas dumpt migranten in Los Angeles

De Texaanse gouverneur Greg Abbott heeft een bus met migranten doorgestuurd naar Los Angeles. Volgens Abbott is dit niet de laatste bus met migranten die hij van plan is te dumpen in door Democraten beheerste regio’s.

Volgens de Republikeinse gouverneur worden Texaanse grenssteden overspoeld (overrun) door legers migranten die daar de meest verschrikkellijke dingen uitspoken. Allemaal de schuld van Joe Biden, die weigert de grens met Mexico af te sluiten.

Het afgelopen jaar heeft Abbott duizenden migranten naar door ‘links’ bestuurde steden als New York, Chicago en Philadelphia.gestuurd. In september vorig jaar dumpte hij zelfs een buslading migranten, waaronder een baby van nog geen maand oud, op het gazon van vice-president Kamala Harris. In een bus met migranten die door Abbott naar Philadelphia werd gestuurd zat een 10-jarig meisje dat leed aan ernstige uitdrogingsverschijnselen en dringend medische hulp nodig had. Dat alles uiteraard tot grote vreugde van de sociopathische MAGA-aanhang.

Abbott is niet de enige Republikein die migranten misbruikt om smerige politieke spelletjes te spelen. Ron DeSantis, zijn collega uit Florida, heeft vorig jaar 50 Zuid-Amerikaanse migranten gedumpt (sorry, er is geen ander woord voor) in Massachusetts. Recentelijk stuurde DeSantis nog een groep migranten naar Sacramento. Omdat de migranten onder valse voorwendselen in het vliegtuig waren gelokt heeft Gavin Newsom, de gouverneur van Californië, gedreigd DeSantis voor de rechter te slepen wegens kidnapping.

Uitgelichte afbeelding: Greg Abbott – By J Dimas – The Governor, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64037861