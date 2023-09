Het Vlaamse weekblad Humo schrijft: ‘Godvergeten: De Dom kon heel kwaad worden omdat ik nog niet ejaculeerde’. Dat slaat op de vierdelige VRT-tv-serie ‘Godvergeten’ over grootschalig seksueel misbruik in de RK kerk, en hoe dat tot nu toe op ellendige – eigenlijk: walgelijke – wijze is ontkend en weggemoffeld door de kerk. Nu schijnt het daar eindelijk te ontploffen.

Op 26 september was de laatste aflevering en Google meldt dat er nu 3,9 miljoen hits op ‘Godvergeten’ zijn… Alle Vlaamse kranten schrijven er elke dag over, nu ook de Franstalige. De bisschop van Antwerpen, John Bonny, heeft een erkend misbruiker, oud-collega, vm. bisschop Roger Vangheluwe, gevraagd zijn titels van bisschop en priester op te geven. Die man is allang gepensioneerd en 86… Op te geven? Hoezo dan?

Ik voorzie een nogal snelle en sterke krimp in die organisatie. Vlaanderen is nu echt geschokt zoals ik het niet eerder zag. Katholiek was daar eeuwenlang de mode. En jongetjes waren tot ongeveer het jaar 2000 standaard misdienaar (‘priestervoer’, arbeidersklasse) of moesten naar kostschool (‘college’, ‘instituut’ – middenklasse en hoger).

Zelf heb ik het van nabij – niet aan den lijve – meegemaakt in de Jezuïetenkostschool Canisius in Nijmegen in 1964-65. Ben daar weggelopen. Daarna nog in een instituut van broeders in Doorn, Beukenrode in 1965. (Detail: de broeders deden zo hun eigen ding, maar een jongen in ons schooltje besloot tijdens de les de hand aan de ploeg te slaan – gewoon in de klas, onder zijn lessenaar. De meester – aardige, getrouwde man – vond dat dan weer niet goed.) Zodoende zat ik wel toch wel rechtop toen ik toevallig gisteren op België-VRT een wel héél heftige discussie over misbruik zag.

Citaatje uit de Vlaamse krant De Standaard:

“Een van de slachtoffers in de reeks, Marc Vangheluwe, getuigde over zijn nonkel Roger Vangheluwe. De voormalige bisschop van Brugge had zijn neefje [Marc dus, AG] jarenlang seksueel misbruikt. In Godvergeten kwam de ex-bisschop zelf ook nog aan het woord, waarin hij toegaf dat hij met zijn neef naar bed was gegaan. ‘Het was geen brute seks’, aldus de nonkel. Hij noemde het een ‘relatietje’ en zei dat dat ‘in die tijd niet zo abnormaal was’.”

Aha. Niet bruut. Niet zo abnormaal. Zozo.

Nog wat over die dader Roger Vangheluwe op Wiki: “In de nacht van 19 op 20 april 2010 stuurde de familie van een slachtoffer van Vangheluwe een e-mail aan de Belgische bisschoppen, waarin ze hen op de hoogte bracht van jarenlang misbruik van een minderjarige. Dit betekende het abrupte einde van zijn carrière. (…) Bisschop Vangheluwe diende op 22 april 2010 zijn ontslag in omdat hij zich voor en na zijn bisschopswijding schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik van een minderjarige neef.”

Er staat niet bij dat hij nooit strafrechtelijk vervolgd of veroordeeld is. Er zijn zelfmoorden gebeurd onder deze slachtoffers.

– Uitgelichte afbeelding: Door Carolus – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2104836