Glorieuze overwinning van centrisme op extreemrechts

Le Pen is verslagen door Macron! Is de wereld nu weer veilig?

Le Pen is verslagen door Macron.

En Janez Janša, de extreemrechtse premier van Slovenië, is verslagen door de centrumlinkse Golob.

Goed nieuws zou je zeggen, en dat is het ook.

Maar het soort teksten zoals Michael McFaul (adviseur van president Obama) die hier bezigt, zijn compleet over de top.

“LePen in France and Jansa in Slovenia losing on the same day is a giant victory for the renewal of democratic values in Europe and a huge setback for populist nationalism! Maybe the global tide is turning?“

Dit is namelijk totaal geen “gigantische overwinning voor democratische waarden”, laat staan dat “het wereldwijde tij nu gekeerd is”.

De exacte uitslag is er nog niet, maar volgens de exitpolls en de eerste tellingen heeft de extremistische Janša precies net zoveel stemmen gekregen als de laatste keer.

Het is gaaf dat een andere partij groter is geworden, maar extreemrechts is niet kleiner geworden. Janša’s SDS (De Sociaaldemocratische Partij van Slovenië hernoemde zich in 2003 in SDS, Sloveense Democratische Partij) is tegenwoordig niet alleen maar radicaal rechts-populistisch, maar heeft zelfs banden met neonazistische Blood and Honour-groepen. En ze hebben dus net zoveel stemmen als de vorige keer.

En de Franse Le Pen dan? Die heeft zelfs juist veel méér stemmen dan vorige keer.

Zelfs ondanks de oorlog in Oekraïne, en het algemeen bekende feit dat Poetin Le Pen met miljoenen heeft gesteund.

Dus hoezo hebben de democratische krachten een gigantische overwinning behaald op extreemrechts? Extreemrechts is precies even sterk gebleven in het ene land, en is flink gegroeid in het andere.

Gemarginaliseerden hielden Macron in het zadel, met dichtgeknepen neus

Zoals Fatima Faid en Okke Ornstein terecht opmerken op Twitter:

”Macron heeft niet gewonnen om zijn neoliberale programma, maar dankzij de stem van arm en POC Frankrijk. Zij, die eigenlijk liever radicaal-linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon hadden gezien, hebben voorkomen dat Frankrijk met een extreemrechtse regering opgescheept zou komen te zitten.”

“Macron zal ze belonen voor de redding van zijn land van het fascisme, door nog meer xenofobe wetten te maken.

Dit is namelijk wat er altijd gebeurt; in plaats van zich te realiseren wie de offers heeft gebracht en daar verbinding mee te zoeken, gaan ze meteen verder met vergeefse pogingen de kiezers van de vijand te paaien. Obama deed dat, Biden doet dat, Macron deed dat, Rutte doet dat.”

“Macron is toch zelf begonnen over ‘het probleem vd hoofddoek’?

Wat een zeer belanden onderwerp is, gezien de genocide door Frankrijk in Algerije waarbij de hoofddoek als excuus voor van alles is gebruikt.”

“Het zijn ook de bewoners van de verarmde streken op het platteland, de mensen die zich een slag in de rondte hebben geprotesteerd tegen neoliberale pensioenwetten etc. — en die allemaal met dichtgeknepen neus op hem hebben gestemd vandaag — die hij in de kou gaat laten staan.”

Glorieuze overwinning, of uitgesteld verlies?

Terug naar de tekst van Obama-adviseur McFaul, met zijn enorme overwinning, want ik wil graag nog wat commentaar toevoegen aan de zinnige (geparafraseerde) woorden van Faid en Ornstein.

In plaats van op te scheppen over ‘giant victories’, die in werkelijkheid dichter bij een uitgesteld ‘defeat’ liggen, zouden centristen de oorzaken van de opkomst van extreemrechts eens moeten aanpakken.

Wablief, centristen? Yep, oftewel het politieke midden.

Waarom wordt radicaal rechts wereldwijd steeds dominanter?

De centrumpartijen hebben extreemrechts dus helemaal niet definitief verslagen in de Franse en Sloveense verkiezingen. En wereldwijd zien we al ruim twintig jaar een opleving van fascisme en autoritaire krachten.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de opkomst van extreemrechts?

Dat zijn de centristen zelf.

Dat is groeiende ongelijkheid.

Dat is groeiende precariteit (onzekerheid over je bestaan door flexbanen, flexzorg, flexwonen en flexpensioen).

Dat is de bestaansonzekerheid door de klimaatcrisis en de corona-pandemie, die allebei niet werkelijk zijn bestreden door het politieke centrum, maar die slechts worden gemitigeerd, hoogstens een beetje zijn verzacht of uitgesteld, waarna om te beginnen de meest kwetsbaren alsnog de prijs betalen.

Want mensen die onzeker zijn en zich bedreigd voelen, stemmen sneller op ‘sterke mannen’. Op autoritaire leiders met een zondebokverhaal. Die je vertellen dat de wereld niet ingewikkeld is maar reuze simpel (want alles is de schuld van links, joden, moslims en asielzoekers) Die je vertellen dat jij niks hoeft te veranderen, maar dat je naar beneden mag trappen en dat alles dan goed komt.

Dat extreemrechtse sprookje vindt een vruchtbare bodem van onzekerheid en crisis, die door centristen is neergelegd.

Meer belangrijke oorzaken van de opkomst van extreemrechts?

Dat zijn centristen die de volgende bezuinigingsronde aankondigen op mensen die toch al niks hebben, en daarbij vrolijk uit extreemrechtse vaatjes tappen om de aandacht af te leiden. (Elke dag is er bijvoorbeeld wel weer een VVD’er die de sociale huursector verder sloopt, maar er een verhaal bij ophangt over asielzoekers die zogenaamd de woningnood zouden veroorzaken)

Dat zijn ook centristen zoals de journalist Dominique van der Heyde (NOS) die vandaag moord en brand roept, omdat Twitter eindelijk het racisme van Wilders beu is. Ze eist dat Schreeuwwitje weer mag tweeten, want het zou ondemocratisch zijn als anti-democraten niet meer mogen oproepen tot haat tegen moslims.

Cultuuroorlog

En, niet te vergeten, een belangrijke motor achter de groei van extreemrechts in de wereld is de zelfbenoemde ‘cultuuroorlog’ die extreemrechts al sinds mei ’68 voert tegen links en minderheden.

Waarbij extreemrechts het woord ‘ras’ heeft vervangen door woorden als ‘minderwaardige culturen en religies’, maar daar nog altijd zogenaamd minderwaardige mensen mee bedoelt.

Die ‘cultuuroorlog’ had niet heel veel effect, tot centristen zo’n 20 jaar geleden massaal besloten om haar te gaan versterken. In Nederland vooral sinds de media Fortuyn omarmden en hoog in de peilingen hesen, zoals ze dat daarna ook met Schreeuwwitje deden, en met Blut, Boden und Baudet, en met BBB en Ja21.

Al twintig jaar moeten we elke dag weer naar ‘bezorgde burgers’ luisteren.

Elke week moeten we weer horen hoe zielig Derksen is sinds hij is ‘gecanceld door wokies’ (en twee keer zo vaak op tv is als voorheen).

Elk uur is er wel iemand die zegt dat de dood (van anderen) nu eenmaal bij het leven hoort.

Elke dag staat er wel een extreemrechtse columnist in een centristische krant, zelfs tot en met Theodor Holman (Parool) die zich openlijk ‘verwant voelt‘ met de fascistische terrorist Breivik.

De cultuuroorlog is zo succesvol dat pseudolinkse partijen het over ‘rotmarokkanen’ hebben en dichte grenzen eisen.

Extreemrechtse samenzweringstheorieën zijn door centristen zo ver omarmd dat ook dit kon gebeuren, al in 2017: Duisenberg, een VVD-Kamerlid dat vond dat de universiteiten gezuiverd moeten worden van cultuurmarxisme (wat door Hitlers NSDAP ‘Kulturbolschewismus‘ werd genoemd), werd aangesteld als het hoofd van de VSNU, de koepel van universiteiten.

Gigantische victorie

Het is tijd dat centristen eens ophouden met ‘gigantische victories’ te claimen over extreemrechts. Als er al een victorie was, hebben zij er niets voor gedaan.

Integendeel.

Terwijl ze claimen te vechten tegen extreemrechts, is het nu juist hun wantrouwen jegens burgers, hun verdediging van extreem rijken, hun aanvallen op gemarginaliseerde mensen, hun neoliberale bezuinigingsoperaties en hun constante geflirt met sociaaldarwinistische gezondheidszorg, institutioneel racisme en uitbuiting…

…die de extreemrechtse agenda die ze zeggen te bestrijden, alleen maar versterkt.