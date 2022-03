GL Rotterdam wil tussen de lakens kruipen met racisten van Leefbaar

GL Rotterdam wil een college vormen met het extreemrechtse Leefbaar. Ook D66 en PvdA zouden toe moeten treden tot die coalitie.

Onze voorkeur voor een stabiele coalitie LR-GL-D66-PvdA:

goede afspiegeling van de verkiezingsuitslag, een brug tussen rechts en links-progressief. Ter linker- en rechterzijde oppositie, dus kan een hoofdlijnenakkoord volstaan #raadinpositie https://t.co/GodMJxZQFI — Judith Bokhove (@judithbokhove) March 30, 2022



Dat D66 alleen in verkiezingstijd antifascistisch is, wisten we al. Dat ook GL bereid is met een openlijk racistische partij in zee te gaan, is – ondanks alles – toch nog schokkend.

Of het zover zal komen is overigens maar zeer de vraag. Momenteel wordt in Rotterdam onderzocht of het mogelijk is een coalitie te vormen van Leefbaar met VVD, D66 en Denk(!). Leefbaar zal er vermoedelijk weinig voor voelen met drie links-liberale partijen tussen de lakens te kruipen.

De reacties van de GL-achterban zijn ook bepaald niet onverdeeld positief:

Wij als DWARS Rotterdam-Rijnmond schamen ons voor dit voorstel van onze moederpartij. Wij distantiëren ons hier volledig van en zullen nooit samenwerking met racistisch extreemrechts accepteren. #CancelledDoorJullieJongerentak https://t.co/ZECA1vZNXd — DWARS Rotterdam-Rijnmond (@DWARSRotterdam) March 30, 2022



Tijd om nog eens diep na te denken over mijn voornemen lid te worden van GL.

