Gitaarklassieker du jour: Samba Pa Ti

De enige door Carlos zélf geschreven song op Abraxas, Santana’s beste album. Het was oorspronkelijk de b-kant van Oye Como Va en werd pas in 1973 als a-kant uitgebracht. Carlos schreef de song nadat hij in New York een dronken straatmuzikant zag die “….niet kon besluiten wat hij het eerst in zijn mond zou stoppen, de fles of zijn saxofoon”. Meerdere mensen, waaronder José Feliciano, voegden later een tekst toe aan Samba Pa Ti. Wat mij betreft is een tekst overbodig: meer dan de prachtige melodie en het uit duizenden herkenbare geluid van Carlos’ gitaar heeft deze song niet nodig.

Uitgelichte afbeelding: Door Columbia Records – Billboard, page 16, 25 December 1971, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27084877