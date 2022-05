Persbericht Bijstandsbond

Door Piet van der Lende

Energietoeslag zit kwijtschelding van gemeentebelastingen een beetje in de weg. Gevaar bestaat dat minima de energietoeslag van 800 euro moeten inleveren in de vorm van belastingen

Voor kwijtschelding van gemeentebelastingen en waterschapslasten bestaan belachelijke regels. Je ‘vermogen’ moet 0 zijn. Is het een beetje meer, dan wordt er van uitgegaan dat je belasting kunt betalen. De energietoeslag van 800 euro voor de minima is een extraatje om de uit de pan gerezen energiekosten enigszins te kunnen dekken. Staat dit bedrag langer dan 3 maanden op je rekening, dan bestaat in principe het gevaar, dat het tot je vermogen wordt gerekend en dat je er belasting van moet betalen. De waterschapslasten en gemeentebelastingen kunnen in sommige gemeenten wel oplopen tot 400 of 500 euro tezamen.

Voor kwijtschelding van waterschapslasten en gemeentebelastingen bestaan in principe de volgende regels. Voor kwijtschelding mag u niet meer geld op uw betaalrekening, spaarrekening of gezamenlijke rekening hebben dan het normbedrag voor kwijtschelding dat geldt voor je leefsituatie. (bijstandsniveau). Plus 1 maand kale huur plus 1 maand ziektekostenverzekering zonder het bedrag van gespreide eigen risico en minus de normpremie ziektekosten 2022. Bij een alleenstaande is dat 34 euro en bij een echtpaar 79 euro.

Staat er ook nog wat spaargeld buiten de bovengenoemde bedragen op je rekening, dan word je geacht belasting te kunnen betalen. In de praktijk moet je de eerste 400 euro die je spaart weggeven aan de gemeentebelastingen en waterschapslasten. Pas wat je daarboven spaart, mag je houden. En dat bedrag aan gemeentebelastingen moet je ieder jaar betalen. Als iemand met een minimuminkomen dus in een jaar van meevallertjes 1000 euro spaart, en het jaar daarop zit het wat tegen dan kan hij die 1000 euro dus niet gebruiken om tegenvallers op te vangen. Alles moet ingeleverd worden bij de gemeentebelastingen. Dat geldt onder bepaalde voorwaarden ook voor het vakantiegeld, dat in mei/juni wordt uitbetaald. Dit vakantiegeld mag maximaal drie maanden op je rekening staan, want daarna wordt het als vermogen gezien waarvan je belasting kunt betalen. Die regel van drie maanden geldt in principe voor alle extra uitbetalingen, zoals vakantiegeld, 800 euro energietoeslag, teruggave eigen risico, etc. Die 800 euro energietoeslag wordt als bijzondere bijstand uitbetaald, en voor de gemeentebelastingen niet als inkomen gerekend. Maar als het langere tijd op je rekening staat is het vermogen en moet je gemeentebelastingen betalen. Dit werkt door op andere terreinen. Rechters gaan er in bijzondere bijstand zaken waarbij geprotesteerd wordt tegen afwijzing van bijzondere bijstand vanuit, dat je met een inkomen op bijstandsniveau kunt sparen en houden er geen rekening mee, dat je belasting moet gaan betalen.

Een woordvoerster van de gemeente Amsterdam gaf aan, dat als de 800 euro na een half jaar nog op je rekening staat, omdat de naheffing van de energie nog niet heeft plaatsgevonden, en je krijgt aan aanslag belastingen, dan kun je een speciaal verzoek indienen om het vrij te laten. Maar dan moet je wel zelf aan de bel trekken. Bij de gemeente beschikken ze slechts over het saldo van 3 maanden bankafschriften, en ze kunnen dan niet zien dat het om een doeluitkering gaat die tot doel heeft energiekosten te betalen. Maar het is onduidelijk of ze wat dit betreft in alle gemeenten dezelfde regels hanteren.

Al met al bestaat er door de belachelijke regels op het gebied van kwijtschelding het gevaar, dat mensen met een minimuminkomen belasting moeten gaan betalen bij uitbetaling van de energietoeslag.

Ongeveer een jaar geleden heeft de vorige regering de maatregel genomen, dat duurzaam arbeidsongeschikten en AOW-ers 2000 euro spaargeld mogen hebben, om toch voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Maar door de trage besluitvorming is die maatregel nog steeds niet ingevoerd, en gelden voor dit jaar nog steeds de bovengenoemde belachelijke regels. Er wordt al jaren geprotesteerd tegen deze regels, en de Tweede Kamer heeft al jaren geleden een motie aangenomen dat de regels moeten veranderen, maar minister Ollengren weigerde systematisch de regels op het gebied van vermogen tegen de Kamermeerderheid in te veranderen en pas vorig jaar werd het besluit van de 2000 euro spaargeld voor specifieke groepen genomen. Overigens wellicht ten overvloede: de regels voor vermogen in de bijstand betreft andere bedragen maar dat heeft niets met de kwijtscheldingsregels te maken.

