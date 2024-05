Geschiedenis van het Studentenprotest

De studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza hielden Nederland de afgelopen weken volledig in hun greep. En hoewel de demonstraties begonnen met vreedzame teach-ins, sit-ins en tentjes op de campus, zijn het de beelden van bedekte gezichten, vernielde universiteitsgebouwen en gemolesteerde straten die bij velen zijn blijven hangen.

Het roept de vraag op: hoe doe je dat eigenlijk, protesteren anno 2024? Hoe werden studentenprotesten vroeger aangepakt? En wat kunnen de demonstranten van nu leren van hun voorgangers? Daar spreekt Coen Verbraak in De Publieke Tribune over met leiders, volgers en onderzoekers van studentenprotesten van vroeger én van nu.

