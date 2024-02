Geruchten over de dood van David Irving blijken onjuist te zijn

Op sociale media circuleerden gisteren geruchten dat Holocaustontkenner David Irving overleden zou zijn. Mensen baseerden zich daarbij op verhalen die in de extreemrechtse hoek circuleerden. Helaas klopt dit bericht niet. Irving is nog steeds in leven, al schijnt hij wél ernstig ziek te zijn.

Vorig jaar meldde de Guardian ook al eens dat Irving overleden zou zijn, maar ook toen bleek de wens de vader van de gedachte te zijn.

Uitgelichte afbeelding: Irving (links) in 1988 bij Channel 4 – By Open Media Ltd. – Open Media Ltd, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62887197