Gepensioneerde RAF-activiste opgepakt in Berlijn

De ondergedoken/gepensioneerde RAF-activiste Daniela Klette is gisteren opgepakt in Berlijn. Ze wordt verdacht van poging tot moord en het plegen van diverse roofovervallen.

Klette kon worden gearresteerd nadat een uitzending van het ZDF-programma “XY…Ungelöst” een aantal (deels anonieme) tips opleverde.

De inmiddels 65-jarige Klette behoorde tot de derde RAF-generatie, de generatie waarover het minst bekend is. De derde generatie was verantwoordelijk voor de dood van Alfred Herrhausen (1989), directeur van de Deutsche Bank, en Detlev Karsten Rohwedder(1991), de baas van Treuhand, de organisatie die verantwoordelijk was voor het privatiseren van voormalige DDR-staatsbedrijven. Klette dook in de vroege jaren ’90 onder, samen met o.a. Ernst-Volker Staub (69) en Burkhard Garweg (55).

In 1998 hief de RAF zichzelf op. De organisatie was volledig geïsoleerd geraakt, ook binnen het links-radicale milieu in Duitsland. De RAF erkende dat ‘het concept stadsguerrilla’ op een mislukking was uitgelopen, al ontbraken de gebruikelijke gezwollen taal en zelffelicitaties uiteraard niet: “Nach Faschismus und Krieg hat die RAF etwas Neues in die Gesellschaft gebracht: das Moment des Bruchs mit dem System und das historische Aufblitzen von entschiedener Feindschaft gegen Verhältnisse”. Enz, enz.

Klette en haar maatjes pleegden nog een paar overvallen op supermarkten en geldtransporten, maar die waren uitsluitend bedoeld om in het eigen onderhoud te voorzien. Klaarblijkelijk waren die overvallen lucratief, want Klette werd opgepakt in het zwaar gegentrificeerde Kreuzberg. Als je in Kreuzberg een appartement kunt kopen, ben je bepaald geen armoedzaaier.

Bron: der Spiegel

Uitgelichte afbeelding: Daniela Klette (Fahndungsbild) Foto: LKA Niedersachsen