Genocide in Brazilië? En ander racisme

Aniëlle Franco – officieel Anielle Francisco da Silva – is een zwarte vrouw van 39 en Braziliaanse. Ze groeide op in de favela’s in Noord-Rio. Ze is sinds haar 16de opgeleid in de VS, kreeg beurzen als professioneel volleybalster. Haar twee laatste universiteiten heetten, zoals dat gaat, zwart: South Carolina Central en Florida A&M. Ze ging werken als journaliste.

Haar zus Marielle, een bekend gemeenteraadslid, werd vijf jaar geleden in Rio in haar auto doodgeschoten, waarschijnlijk vanwege haar zusters antiracistische acties. Die moord schokte de natie. Sinds januari is Aniëlle minister van raciale gelijkheid in de regering Lula.

Volgens Aniëlle vindt er in Brazilië een genocide plaats, en wel op zwarte mensen, in het bijzonder op jongeren. Concrete cijfers daarover heb ik niet kunnen vinden. Ze is verder bezig te promoveren aan de federale universiteit van Rio de Janeiro op een proefschrift met de titel: ‘Do You Speak English?: Anti-racist and Decolonial Escrevivências and Uses of the English Language Through a Black and Feminist Lens.’

Tegelijk met haar werd een minister van oorspronkelijke bewoners ingezworen, Sónia Guajajara, een indigenous vrouw. Er zit toch een beetje schot in, vooral nu ook de aantasting van het Amazonegebied weer meer aandacht krijgt van de Braziliaanse regering.

Daar komt een deel van het veevoeder in Nederland (soja) vandaan, dat gebruikt wordt om de kalverfokkerij op de been te houden. (Laten die Nederlandse bedrijven in godsnaam verkassen naar Duitsland en Frankrijk… maar dit terzijde).

O ja: de staat Californië wil zwarten compensatie – ‘reparations’ – uitbetalen voor de slavernij. Om te beginnen eenmalig. Dat wordt een klusje om te bepalen wie er zwart is – Megan Markle wat mij betreft bijvoorbeeld niet. Dat wil Anielle ook in Brazilië.

Waarom hebben wij geen minister voor raciale gelijkheid? Gezien ons steeds grotere ontdekte aandeel in de slavernij – ja wat wil je, in 1600 was de Nederlandse vloot groter dan de Britse en Franse samen.

O ja 2: het vereren van ‘generaal’ Spoor in Roermond op 2 september moet absoluut stoppen. Hij was namelijk de grootste – en meest racistische – oorlogsmisdadiger van Nederland sinds 1945, en als je er even over nadenkt, zelfs van Europa… Nader bericht volgt.

