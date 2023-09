Geluk is een huismus

Geen vogel is zo huiselijk als de huismus. Ze doen alles samen en komen in hun leven nauwelijks verder dan een paar honderd meter van hun geboorteplek. Wie zo’n vrolijk kwetterende groep in zijn buurt heeft, behoort tot de gelukkigen. Helaas is deze soort sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in aantal gehalveerd. Al lijkt er her en der sprake van enig herstel, er kan nog veel meer gebeuren om deze soort weer toe te laten nemen.

Een tijdje geleden hoorde ik het ineens in mijn achtertuin: tsjilp, tsjilp, tsjilp. Huismussen! Nooit eerder had ik dat heerlijke geluid in mijn buurt gehoord; ik werd er instant gelukkig van. Kennelijk kun je mussen missen zonder dat je het weet. Maar nu ik erover nadenk; als ik bij mijn ouders de huismussenrijke straat inrijd, of een dierbare collega aan de telefoon heb waar de mussen in de tuin kwetteren dat het een lieve lust is, piekt er altijd een geluksmomentje.

– Lees verder bij de bron, Vogelbescherming

– Uitgelichte afbeelding: Door JrPol – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40108812