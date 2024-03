Gehouden dieren beschermen tegen wolven

De wolf is terug in Nederland. Goed voor de natuur, maar het vraagt veel aanpassingen van schapenhouders en mensen met andere (gehouden) dieren. Hoe maak je het zo veilig mogelijk voor je dieren en hoe houd je het werkbaar en betaalbaar? We bundelden praktijkervaringen in een gratis boekje.

ARK Rewilding Nederland, Van Bommel Faunawerk en Canine Efficiency zijn de afgelopen drie jaar samen met schapenhouders aan de slag gegaan met het opzetten van demonstratieprojecten. Deze demonstratieprojecten bieden niet alleen schapenhouders, maar ook andere dierhouders, overheid en burgers praktijkvoorbeelden. Collega-schaapherders en andere dierhouders kunnen bij de deelnemers van dit project terecht met vragen over hoe zij in hun eigen bedrijf of privésituatie wolfwerend kunnen werken.

– Uitgelichte afbeelding: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30605