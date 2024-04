Geen FVD in Vlaanderen

FVD Vlaanderen doet niet mee aan de Europese verkiezingen in juni, de partij is er niet in geslaagd de benodigde 5000 handtekeningen te verzamelen. Iedereen zag dat aankomen, behalve blijkbaar Baudet. Misschien is ook dit onderdeel van een money making scheme, wie weet. Het binnenhengelen van donaties lijkt het enige te zijn waarin Baudet nog écht geïnteresseerd is.

Uitgelichte afbeelding: Partijkantoor FVD Door Rudolphous – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16328159