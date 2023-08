Gedenk mij

Ik zat op een rots naar de voortsnellende Jordaan te kijken. Menige sloot in Waterland is breder dan deze rivier, maar hij is diep, en stroomt snel. Vissen zwemmen voorbij.

Er komt een vrouw naast mij zitten die mij vraagt (alsof ik deskundig ben) in het Frans (alsof het vanzelf spreekt dat ik het versta, maar dat doe ik) of dit de plaats is waar Jezus gedoopt is.

“Men zegt het,” houd ik een slag om de arm.

Zonder aarzeling duikt zij loodrecht het water in, komt er uit en doet het nog een keer.

Ze draagt een summiere zomerjurk die snel genoeg zal opdrogen.

“Waar komt u vandaan?” waag ik te vragen. “Frankrijk. Nou ja, oorspronkelijk uit Senegal.”

En blij vertrekt ze uit mijn leven, mij met dit verhaal achterlatend.

Ziet u, toean besar, dit verhaal komt bij mij boven bij deze still in dit muziekfilmpje. Gabriels, met zanger Jacob Lusk, letterlijk uit de kerk gehaald om te zingen op de plaat. Doet aan Al Green of Pop Staples denken, maar zo hoort soul: met een been in de kerk. Zie ook Aretha Franklin, Sam Cooke en noem maar op van de klassieken.

My love, your devotion

The perfect storm set this thing in motion

Infatuation took me by surprise

But now I see nothing when I look into your eyes

Give a little time

Space to breathe

A little room, baby

To remember me

A little time

For us to feel

The guiding light, baby

The only thing that’s real

Ooooh

What kind of woman would want to shame a man?

After I did everything, all that I can

As the years gone by we’ve grown with the pain

But I just can’t keep standing in the rain

Give a little time

Space to breathe

A little room, baby

To remember me

A little time

For us to feel

The guiding light, baby

The only thing that’s real

I haven’t been myself in so long

Though I try to hide it we both know

This broken heart is trying to hold on

Hold on

Give a little time

Space to breathe

A little room, baby

To remember me (ooh)

A little time

For us to feel

The guiding light, baby

The only thing that’s real

Give a little time

Space to breathe

A little room, baby

I gotta remember me

A little time, a little time

For us to feel

The guiding light, baby

The only thing that’s real



Remember me, 2022

