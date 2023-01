Gedachtenis van Kees Wagtendonk

Nog net in het oude jaar is Kees Wagtendonk, een van de oprichters van het Nederlands Palestina Komitee, overleden. Enkele auteurs bij Krapuul hebben Kees in het echt, in actie, leren kennen, hetgeen bij navraag wat fragmenten over een aimabele man oplevert.

Hij was ook betrokken bij de oprichting van de Pacifistisch Socialistische Partij.

Laten we verwijzen naar de reprise van dit interview:

Zaterdag 31 december overleed Kees Wagtendonk (89). Wagtendonk is medeoprichter van het Nederlands Palestina Komitee. In 2007 werd hij geïnterviewd door Jacqueline de Bruijn. Hij sjouwde nog tot op hoge leeftijd met spandoeken, regelde demonstraties en stond jarenlang elke twee weken voor de Albert Heijn te demonstreren tegen de verkoop van Israëlische producten. Kortom, hij zette zich decennia in voor het Palestijnse volk. Het is allemaal begonnen met een motorrit, die hij in 1958 maakte door het Midden-Oosten. Waarom bent u in 1958 op de motor naar het Midden- Oosten gegaan?

Ik ben in 1953 theologie gaan studeren. Tijdens mijn kandidaats kwam ik erachter dat predikant worden eigenlijk meer de wens van mijn vader was. Ik heb het toen omgebogen naar Vergelijkende Godsdienstwetenschap, met als hoofdvak Islam en als bijvakken Arabisch en Hebreeuws. Na een klein jaar wilde ik die moslims wel ontmoeten, dat was in die tijd heel moeilijk. Die zaten ver weg. Ik was 25 jaar en ik zocht natuurlijk ook het avontuur en de romantiek van het Oosten. Om de tocht te financieren had ik met de ANWB afgesproken om reisverhalen met foto’s per post te sturen. Met mijn DKW 200 cc ging ik dwars door Europa naar het Midden-Oosten.

