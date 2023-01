Gedachtenis van Jeff Beck

Toen het bericht kwam ontvingen we het eerst met enig ongeloof, maar het is echt waar: Jeff Beck is eergisteren overleden.

Laurent zal een eigen groot stuk aan Beck besteden, als semi-professioneel gitarist. Arnold en Pyt zijn het nogal eens over hun keuze. Twee maal de Yardbirds.



Heart full of soul



Shapes of things

Rob Bloemkolk draagt de volgende drie uitvoeringen voor:



, live



Love letters, met Tom Jones



I’d rather go blind, met Beth Hart

– Uitgelichte afbeelding: By Mandy Hall – originally posted to Flickr as Jeff Beck, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5982552