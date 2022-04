FVD introduceert nieuwe vergadercultuur in Rotterdamse gemeenteraad!

Om onnaspeurlijke redenen is Maurice Meeuwissen verdwenen uit de Rotterdamse gemeenteraad. Wij mochten altijd graag luisteren naar zijn interessante pleidooien voor het bouwen van een hek rond Rotterdam en een verbod op loempiakramen, maar de Rotterdamse kiezer dacht daar dus anders over.

Gelukkig lijkt men in de havenstad een waardig opvolger gevonden te hebben voor Meeuwissen. Uiteraard is die opvolger afkomstig uit de rijen van FVD, een partij waar men blij is met elke gek die zich aanmeldt voor een functie. Maak kennis met Ardi Oostdijk. Tijdens zijn maidenspeech introduceerde Oostdijk een novum in de Nederlandse bestuurscultuur:

#raad010 vergadert over de lage opkomst #GR2022 #fvd raadslid Oostdijk ziet ervan af zijn maidenspeech te houden, want alle andere partijen hebben al gezegd wat hij wil zeggen. Hij hoopt dat dit een aanzet is tot een nieuwe vergader-cultuur pic.twitter.com/UGfnc7plHJ — dr. Marina (@mmeeuw) April 21, 2022

Al te kritisch willen we niet zijn, want Ardi doet volgens zijn bio in zijn vrije tijd aan karate. Mooi dat Ardi gewoon doet waar Rutte en Kaag alleen maar over práten.

Omdat we Maurice nu al missen, nog één keer het absolute hoogtepunt uit vier jaar raadslidmaatschap: