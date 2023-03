FVD dient bij NPO Ombudsman klacht in over Lubach

Forum voor Democratie (FVD) heeft bij de NPO Ombudsman een klacht ingediend over het satirische programma De Avondshow met Arjen Lubach. Volgens FVD verspreidt Lubach bewust desinformatie over FVD.

Afgelopen week werd door Lubach glashelder uitgelegd hoe de partijtop van FVD via een duister netwerk van BV’tjes geld aan de partij onttrekt en in de eigen zakken doet belanden.

Bij de partijleiding sloegen meteen alle stoppen door. Volgens een warrige verklaring op de site van FVD (geen link, we linken net zo lief naar Stormfront) zijn de aantijgingen “onjuist, schadelijk voor FVD en in strijd met de journalistieke code”. Bovendien zou Lubach de beschuldigingen gewoon gejat hebben van “beruchte anti-FVD activisten” als journalist Chris Aalberts en “D66-prominent Piet Lekkerkerk” (noot: Lekkerkerk is niet eens lid van D66, laat staan “prominent”).

Nog even los van de vraag of de “journalistieke code” wel van toepassing is op satirische programma’s: inhoudelijk is er weinig mis met de claims van Lubach, die – inderdaad – uitvoerig gedocumenteerd zijn door Aalberts en Lekkerkerk.

Oordeel zelf:

Uitgelichte afbeelding: Door Elekes Andor – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46878581