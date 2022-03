Funkklassieker du jour: Night Train

Night Train werd in 1951 voor het eerst op de plaat gezet door Jimmy Forrest, die er een jaar later een nummer 1 hit mee scoorde op de Amerikaanse R&B lijsten. De song is vaak gecoverd, maar niemand deed het beter dan James Brown op Live at the Apollo (1962), één van de beste live-albums ooit. Als toetje een live-versie uit oktober 1964. Opdat we weer weten waar Mick Jagger zijn moves vandaan haalde.

Uitgelichte afbeelding: By Heinrich Klaffs – originally posted to Flickr as James Brown Live 1702730029, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12311816