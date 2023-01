Franse vakbond dreigt politici en miljardairs af te sluiten van stroom

De Franse vakbond CGT heeft gedreigd de elektriciteitsvoorziening aan politici en miljardairs af te sluiten als Macron zijn pensioenhervormingsplannen niet intrekt. Volgens de CGT wordt het tijd dat de rijken eens voelen hoe het is als je geen geld hebt om je huis te verwarmen.

In Frankrijk wordt vandaag gestaakt tegen de plannen van Macron. De Franse president wil de pensioengerechtigde leeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar. Bijna 70% van de Fransen ziet niks in dit voornemen.

De pensioengerechtigde leeftijd werd in 1982 door de linkse coalitie onder Mitterrand teruggeschroefd van 65 naar 60 jaar. In 2010 verhoogde de rechtse president Sarkozy de pensioenleeftijd in 62 jaar. Macron wil die leeftijd nu stapsgewijs verhogen tor 64, een punt dat in 2030 bereikt moet zijn.

Overigens gaat niet iedereen daadwerkelijk op 62-jarige leeftijd met pensioen. Om aanspraak te kunnen maken op een volledig pensioen moet je 42 jaar gewerkt hebben. Lang niet iedereen voldoet op 62-jarige leeftijd aan die voorwaarde.

De woede is groot, maar het leek er de afgelopen tijd op dat de Fransen wat ‘actie-moe’ zijn. De poging de Gele Hesjes te reactiveren liep op een faliekante mislukking uit en zelfs de machtige vakbonden hadden moeite mensen op de been te brengen. Voor de vakbonden (en links) staat er de komende tijd dan ook net zoveel op het spel als voor Macron. Als de acties en stakingen nu wéér op een sof uitlopen heeft links Frankrijk een serieus probleem.

Vanochtend werd de elektriciteitsvoorziening van een industriezone in Essone even stopgezet. De actie vond plaats in de vroege ochtend om te voorkomen dat kleine bedrijven er teveel last van zouden ondervinden. Volgens de CGT moet de actie gezien worden als waarschuwing. Het laat zien dat arbeiders in de energiesector gemotiveerd zijn in actie te komen tegen de hervormingen: “Als de hervormingen niet worden ingetrokken zullen dergelijke acties uiteraard herhaald worden”.

