Franse hongerstakende activist in ziekenhuis

Wij schreven eerder dat de Franse actievoerder Libre Flot in hongerstaking was gegaan. Nu komt het bericht dat hij na 27 dagen hongerstaken in het ziekenhuis is opgenomen. Er zijn vele solidariteitsacties gepland in de departementen Gard, Aude en Tarn (alle mid-zuiden).

De voormalige Rojava-strijder, die nu op zijn 27e dag voedsel weigert, eist nog steeds dat de beschuldiging van “terroristische vereniging” tegen hem wordt ingetrokken.

Flot, die zijn hongerstaking op 28 februari begon, had ernstige pijn op de borst toen hij afgelopen zaterdag voor onderzoek in het ziekenhuis werd opgenomen. Hij beschreef “een sterke druk op de borst die gepaard ging met een scherpe pijn in het hart”. Zijn terugkeer naar het ziekenhuis nam negen uur in beslag, onder toezicht van zwaar bewapende mannen, voor een eenvoudig medisch onderzoek. Ondersteuners merken op dat “ook al is hij in goede stemming, hij heeft verklaard dat zijn kracht afneemt. Hij vindt het moeilijk om stil te staan, te bewegen, enz.”

Donderdag werd hij opnieuw opgenomen, iets waar hij om had gevraagd, deels om de gevolgen te verzachten van het feit dat de gevangenisautoriteiten zijn gezondheidsrechten voortdurend aan hun laars lappen en hem sinds 10 maart in isolatie hebben geplaatst zonder duidelijke toegang tot artsen en noodzakelijke zorg.

Flot was een van de negen anarchisten die in december 2020 door de Franse antiterreurpolitie werden gearresteerd en beschuldigd van deelname aan een criminele vereniging die een terroristische aanslag beraamde. Allen behalve Flot zijn sindsdien vrijgelaten, Flot wacht nog op zijn proces.

Flot zit nu al meer dan 15 maanden in voorlopige hechtenis, meestal in eenzame opsluiting, waarbij verschillende pogingen zijn ondernomen om hem in verband te brengen met IS/DAESH, ondanks het feit dat hij actief heeft meegewerkt aan de strijd tegen de fundamentalistische groepering via de YPG. Hij wijst er met name op dat hij betrokken was bij de bevrijding van Raqqa.

In een artikel op de radicale mediasite Paris-Luttes hekelt de solidariteitsgroep Support812 het gebrek aan belangstelling van liberale mensenrechtengroeperingen, waaronder Amnesty International, terwijl ze de opkomende stemmen binnen de anarchistische beweging prijst:

“Er zijn persberichten van Solidaires, de Libertaire Communistische Unie, de CNT, de NPA. Er zijn steunbetuigingen in Zwitserland, Griekenland, de Ariège, Parijs, Montreuil, Rennes, Toulouse, Albi en er zijn een paar manifestaties geweest, waarvan er een op 16 maart in Toulouse zwaar is onderdrukt. De brieven van Libre Flot worden ook uitgezonden op verschillende militante radiozenders: Canal Sud, Radio Canut, L’Envolée, Radio Pikez, 94° à l’ombre, enz. In Le Média, L’Humanité, Reporterre, Politis en LundiMatin is een verklaring van een vijftigtal persoonlijkheden gepubliceerd. De ondertekenaars eisen zijn recht op “zich te verdedigen onder fatsoenlijke omstandigheden”.

“Ten slotte roept een petitie (onderteken die hier) op tot zijn onmiddellijke vrijlating en herinnert aan de context van de criminalisering op Europese schaal van (pro)Koerdische activisten.”

– (Een vertaling door globalinfo.nl van een bericht over de ziekenhuisopname van website freedom, dit bericht dateert van 26 maart; de illustratie is er ook aan ontleend)