Frankrijk: scherp regels aan voor vuurwapengebruik door politie

Amnesty International roept de Franse regering op om de regels voor het gebruik van vuurwapens door politieagenten flink aan te scherpen. Op 27 juni 2023 werd Nahel M. na het negeren van meerdere stoptekens door een politieagent doodgeschoten in de Parijse buitenwijk Nanterre. De 17-jarige jongen is één van de vele slachtoffers van buitensporig politiegeweld.

Klimaat van straffeloosheid en angst

‘Het fatale schieten op Nahel door de politie – de laatste in een lange reeks van onwettige moorden bij verkeersaanhoudingen door de politie – benadrukt de dringende noodzaak van een grootschalige hervorming van de gevaarlijk onnauwkeurige en soepele regels in Frankrijk rond het gebruik van vuurwapens door de politie’, zegt Nils Muižnieks, Amnesty’s regionale directeur voor Europa. Volgens Muižnieks voldoen de huidige Franse regels niet aan de internationale wetgeving en normen. ‘De Franse politie faalt al jaren om een einde te maken aan het gebruik van etnisch profileren en systematisch racisme. Ook worden agenten die zich schuldig maken aan onnodig of buitensporig geweld zelden ter verantwoording geroepen. Hierdoor is een klimaat van straffeloosheid en angst gecreëerd.’

Ongeoorloofd vuurwapengebruik

Sinds 2017 is het gebruik van dodelijk geweld door politieagenten na de weigering van een stopteken vervijfvoudigd. Het enkele feit dat iemand zich verzet tegen zijn arrestatie of probeert te ontsnappen, zonder dat er gevaar is voor iemands leven, is onvoldoende reden om vuurwapens te gebruiken. Volgens de Franse regelgeving mogen ordehandhavers geen vuurwapens gebruiken als ze hun doel ook kunnen bereiken met minder schadelijke wapens. Het gebruik van vuurwapens mag bovendien niet meer schade veroorzaken dan datgene wat ze proberen te voorkomen. Maar deze regels gaan volgens de internationale mensenrechtenwetgeving en -normen niet ver genoeg. Wil Frankrijk hier wel aan voldoen dan zal het de regel toe moeten voegen dat het gebruik van vuurwapens alleen is toegestaan in gevallen waarin sprake is van een onmiddellijke bedreiging van het leven of ernstig letsel.

Gerechtigheid voor slachtoffers

‘De autoriteiten moeten niet alleen gerechtigheid brengen voor Nahel en het vuurwapenbeleid van de politie herzien, maar ook betekenisvolle actie ondernemen om het systemische racisme in het Franse politieapparaat aan te pakken. Te veel mensen – met name zwarte en Arabische mannen – zijn in vergelijkbare omstandigheden als die van Nahel doodgeschoten door de Franse politie. Mensen zijn terecht boos’, aldus Nils Muižnieks.

Lees hier de volledige verklaring van Amnesty International.

– Bericht Amnesty