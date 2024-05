Frank Ifield ruste in vrede

Hullooooh, ladies and gentlemen, boys and girls, it is time to say goodbye to Frank Ifield.



Waltzing Matilda, 1965-67 introtune van zijn landgenoot TW op Radio London.

Bij Pyt schiet bij het noemen van de naam alleen dit nummer te binnen



Lovesick blues

Ifield was misschien bovenal bekend om zijn jodelen. Presenteren we zijn versie van Fair Swiss maiden, beter bekend als Swiss maid

Een speciale Geheime Lieveling van mij



Angry at the big oak tree

Rust in vrede, jodelaar uit Australië

– Uitgelichte afbeelding: By Last FM, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=76969899