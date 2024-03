Folkklassieker du jour: Hal-an-Tow

This dragon was part of the Helston “Hal An Tow” procession in 2006, when the festivities (like this year) occurred on May 6. The photo is by Frances Berriman, and was shared to Flickr with a Creative Commons License.

The Watersons waren een folkgroep uit Hull, Yorkshire. De band werd in de vroege jaren ’60 gevormd door Norma, Mike en Lal Waterson, samen met hun neef John Harrison. Ze begonnen als skiffle band, maar schakelden al snel over op folk. Het eerste album, Frost and Fire: A Calendar of Ritual and Magical Songs, verscheen in 1965.

De band onderscheidde zich vanaf dag één door de authenticiteit van platen en optredens. Tijdgenoten als Fairport Convention, Pentangle en de Incredible String Band werkten met een rock-instrumentatie (gitaren, drums, basgitaar) en verwerkten psychedelische- en jazz-invloeden in hun muziek. Bij The Watersons is daar geen sprake van. Moderne invloeden zijn volledig afwezig en er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van instrumenten.

The Watersons voeren je terug naar een tijd dat het leven van mensen volledig werd bepaald door het ritme van de seizoenen. Authentieker wordt het niet, maar voor de moderne luisteraar is het vaak nogal duister en soms zelfs ondoordringbaar. Het is een voor ons vreemde wereld, maar het betreden ervan is zéér de moeite waard.

Hal-an-Tow was oorspronkelijk een lied waarmee de bevolking het einde van de winter en de komst van de lente en de zomer vierde. De tradities waarnaar verwezen wordt zijn stokoud en de betekenis is deels verloren gegaan. Een interessante beschouwing over deze song vind je hier.

De liveversie hieronder is afkomstig uit de BBC-documentaire Travelling for a living uit 1965. Zó zouden mensen in 1724 deze song beleefd hebben. De studioversie is afkomstig van het eerder genoemde album Frost And Fire. De tekst is her en der gewijzigd en het eerste vers is ontleend aan Shakespeare’s As You Like It, die het op zijn beurt mogelijk ontleende aan een alternatieve versie van Hal-an-Tow. Zo gaat dat al eeuwen met folksongs;-)

Take no scorn to wear the horn

It was the crest when you was born

Your father’s father wore it

And your father wore it too

Hal-an-tow, jolly rumbalow

We were up long before the day-O

To welcome in the summer,

To welcome in the May-O

The summer is a-coming in

And winter’s gone away-O

What happened to the Spaniards

That made so great a boast-O?

Why they shall eat the feathered goose

And we shall eat the roast-O

Hal-an-tow, jolly rumbalow

We were up long before the day-O

To welcome in the summer,

To welcome in the May-O

The summer is a-coming in

And winter’s gone away-O

Robin Hood and Little John

Have both gone to the fair-O

And we will to the merry green wood

To hunt the buck and hare-O

Hal-an-tow, jolly rumbalow

We were up long before the day-O

To welcome in the summer,

To welcome in the May-O

The summer is a-coming in

And winter’s gone away-O

God bless Aunt Mary Moyses

And all her power and might-O

And send us peace to England

Send peace by day and night-O

Hal-an-tow, jolly rumbalow

We were up long before the day-O

To welcome in the summer,

To welcome in the May-O

The summer is a-coming in

And winter’s gone away-O