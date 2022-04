door Dadaland

I’m feeling blue.

Een vrolijk liedje omdat ik me rot voel.

Finley Quaye is een beetje de Alice in Wonderland van de popmuziek. Niets is wat het lijkt. Geboren en getogen in Schotland, zoon van Cab Kaye, veelzijdig muzikant uit een muzikale familie. Finley blijkt ook getalenteerd maar behoorlijk beschadigd door een moeilijke jeugd. (Zn moeder stierf aan een overdosis heroïne.) Het begon veelbelovend met platencontracten, gouden en platina platen, een BRIT award, samenwerking met mensen als Sly Dunbar en ga zo maar door.

Maar door overmatig gebruik van drank en drugs en een anger management probleem gooide hij rond 2015 zijn eigen glazen in, en werd hij midden in een optreden van het podium afgestuurd. En daarna was het afgelopen. Heel jammer, want hij maakte een stel mooie nummers, vol subtiele rifjes, mooie arrangementen en onverwachte melodieuze wendingen.

Feeling Blue

Even After All

Everybody knows