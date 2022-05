Finland vraagt volgende week NAVO-lidmaatschap aan

Volgens Finse media zal Finland op 12 mei het NAVO-lidmaatschap aanvragen. Het voorstel wordt door de regering nog op dezelfde dag aan het parlement voorgelegd, waar het naar verwachting als een hamerstuk zal worden afgehandeld.

Als we Iltalehti (en Google Translate) mogen geloven zal de Noord-Atlantische Raad onmiddellijk na het indienen van de aanvraag bijeenkomen om een besluit te nemen over de toetreding van Finland tot de NAVO. Naar verwachting zal dat al net zo’n hamerstuk zijn als de behandeling in het Finse parlement.

Nog maar eens onze felicitaties voor de meesterstrateeg Vlad I die erin is geslaagd het op sterven na dode bondgenootschap nieuw leven in te blazen. Ongetwijfeld komt Zweden binnenkort met een soortgelijk verzoek. Knap werk, Vlad.

Uitgelichte afbeelding: By DOD photo by U.S. Air Force Master Sgt. Jerry Morrison – http://www.defense.gov/PhotoEssays/PhotoEssaySS.aspx?ID=1904 http://www.defense.gov/dodcmsshare/photoessay/2010-10/hires_101014-F-6655M-005a.jpg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11785168