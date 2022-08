Financiële problemen voor Trump’s sociale media platform

Truth Social, het sociale media platform van Donald Trump is niet in staat (of bereid) de rekeningen te betalen. Volgens Fox(!) heeft Trump sinds maart de web host niet meer betaald. Inmiddels zou de schuld zijn opgelopen tot $1,6 miljoen.

De host, het uiterst conservatieve RightForge, zou gedreigd hebben met juridische stappen tegen het platform.

Truth Social werd eind februari gelanceerd door Trump. Het platform worstelde met opstartproblemen, waardoor veel gebruikers al snel gedesillusioneerd afhaakten. Inmiddels heeft Truth Social 1,9 miljoen bezoekers per week. Ter vergelijking: Twitter heeft er 217 miljoen per dag. In de Apple App Store komt Trump’s kindje in het lijstje sociale media apps niet verder dan de dertigste plaats.

