Filip Dewinter werkte in opdracht van Chinese Communistische Partij

Filip Dewinter werkte voor de Chinese Communistische Partij. Dat blijkt uit een onderzoek van Humo en het onderzoekscollectief Apache.

Uit door Humo en Apache gepubliceerde documenten blijkt dat Dewinter zich vorstelijk liet betalen voor zijn activiteiten.

Dit gebeurde via een kluwen aan Belgische vennootschappen en vzw’s waar vanuit China vele honderdduizenden euro’s in werden gepompt en waarbinnen indrukwekkende hoeveelheden cash circuleerden. Ook Creyelman [partijgenoot van Dewinter die voor China bleek te werken en uit de partij werd gezet] duikt zeer nadrukkelijk op in de entourage rond Shao.

Uitgebreid verslag bij Apache, alleen vandaag gratis te lezen.

Uitgelichte afbeelding: Door Vlaams Parlement – https://www.youtube.com/watch?v=YDj95t3Py7Q YouTube still at 0:26, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103886090