Faunabescherming doet aangifte tegen burgemeester en boer om doden wolf

De Faunabescherming doet aangifte tegen de boer in Wapse (Drenthe) die gisteren een wolf aanviel en vervolgens gewond raakte toen het dier zich – terecht – verdedigde. Ook tegen de burgemeester van Wapse, die opdracht gaf de wolf dood te schieten, doet Faunabescherming aangifte.

Uit de nu bekende feiten blijkt dat er geen sprake geweest is van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf. Wie zo onverstandig is om een roofdier met een hooivork en een schep te lijf te gaan, kan verwachten dat het dier zich bedreigd voelt en zich verdedigt. De hobbyboer was duidelijk in overtreding. En dubbel in overtreding, want hij had geen wolfwerend raster en zijn schapen waren dus niet adequaat beveiligd, zoals wel wettelijk verplicht is. Er is geconstateerd, dat de wolf onder het schrikdraad doorgekropen is en na de aanval is hij over het raster gesprongen.

Terechte aangifte, want als dit ongestraft blijft kan voortaan iedereen die een wild dier dood wil hebben, een aanval uitlokken door het dier te provoceren.

Volledige persverklaring van Faunabescherming hier. Vergeet niet even een donatie over te maken. Steun Faunabescherming in haar goede werk.

