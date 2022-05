Fascistische terrorist vermoordt 10 mensen in Buffalo, NY

Een extreemrechtse terrorist heeft gisteren bij een aanslag op een supermarkt in een arme, overwegend zwarte wijk in Buffalo, NY 10 mensen doodgeschoten. Drie andere mensen raakten gewond. Alle drie zijn buiten levensgevaar. Van de 13 slachtoffers zijn er 11 zwart.

De schutter werd al snel geïdentificeerd als de 18-jarige Payton Gendron uit Conklin, een stadje op ongeveer 3,5 uur rijden van Buffalo. Hij is vanochtend voorgeleid. Gendron wordt verdacht van meervoudige moord en kan niet op borgtocht vrijkomen.

Gendron zond de aanslag live uit op Twitch. Gelukkig grepen de moderators daar snel in en werd de video al na 2 minuten uit de lucht gehaald.

Kort voor de aanslag plaatste Gendron een uitgebreid manifest online, waarin hij verklaart bij zijn volle verstand te zijn en precies te weten wat hij doet: “I was never diagnosed with a mental instability, and i believe to be perfectly sane”.

Gendron verklaart een nazi te zijn, een white supremacist en een aanhanger van de omvolkingstheorie (great replacement theory) die in Nederland o.a. gepromoot wordt door FVD en PVV. Aanhangers van die racistische complottheorie denken dat de witte bevolking in Europa en de VS vervangen wordt door migranten uit Afrika en het MO. Deze ‘omvolking’ (replacement) is geen toeval of het gevolg van natuurlijke demografische ontwikkelingen, maar het gevolg van bewust beleid van de elite en een op de achtergrond werkende geheime (meestal Joodse) kabaal. Of, in de woorden van Gendron: “There i learned…..that the White race is dying out…..and that the Jews and the elite were behind this”.

Na het lezen van het manifest van Brenton Tarrant, de nazi die op 15 maart 2019 in Christchurch 51 bezoekers van 2 moskeeën doodschoot, besloot Gendron naar eigen zeggen eindelijk tot actie over te gaan.

Het manifest is in feite één grote opsomming van alle extreemrechtse complotbagger die de afgelopen jaren over ons uitgestort is. Letterlijk élke racistische en antisemitische complottheorie komt aan bod.

Die theorieën blijven allang niet meer beperkt tot geestelijk gestoorde randfiguren in de donkerste krochten van internet. Inmiddels denkt 1 op de 3 Amerikanen dat er wel iets in de omvolkingstheorie zit. Met dank vooral aan Glenn Greenwald’s goede vriend Tucker Carlson.



Hier een Republikeinse Senaatskandidaat uit Arizona:

The Democrats want open borders so they can bring in and amnesty **tens of millions** of illegal aliens — that’s their electoral strategy. Not on my watch. pic.twitter.com/t9NQmEmdzG — Blake Masters (@bgmasters) May 14, 2022



In Nederland wordt deze fascistische bagger nijver gepropageerd door FVD:



Ook binnen de PVV is men er bepaald niet vies van:

Met dank aan Martijn Tonies (@MartijnTonies) voor de screenshots.

Uitgelichte afbeelding: De supermarkt waar de aanslag plaatsvond – By Andre Carrotflower – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118010920