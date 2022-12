Fascistische milities verstoren travestietenshows in de VS

Een travestietenshow in Columbus, Ohio is afgeblazen nadat leden van de Proud Boys en enkele andere extreemrechtse milities op kwamen dagen met de bedoeling de zaak te verzieken. De Proud Boys hebben aangekondigd meer travestietenshows te zullen verstoren.

Travestietenshows liggen zwaar onder vuur van extreemrechts. Bij een show in Oregon doken in oktober ruim 200 bewapende leden van extreemrechtse knokploegen op. Veel travestietenshows worden uit angst voor ongeregeldheden gecanceld.

Volgens extreemrechtse clowns als Tucker Carlson vormen de shows een bedreiging voor kinderen. Waar die bedreiging precies uit bestaat, wordt nooit helemaal duidelijk: men komt maar zelden verder dan loze kretologie over ‘grooming’ en het bij fascisten immer populaire gejank over ‘pedofilie’. Opmerkelijk genoeg hebben diezelfde types nooit iets te melden over het goed gedocumenteerde misbruik van kinderen binnen de RK Kerk.

Bron: Right Wing Watch

