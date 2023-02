Fakkeldreiger tóch geen kandidaat voor Jezus Leeft!

Fakkeldreiger Max van den Berg wordt (waarschijnlijk) tóch geen lijsttrekker voor Jezus Leeft!. Max had zich gisteren vóór 17.00 uur op het stadhuis in Haarlem moeten melden voor zijn kandidaatstelling. Dat lukte niet, want onze wappie van het jaar bevond zich (weer eens) in de rechtszaal.

Volgens de wappies kan dit natuurlijk geen toeval zijn: het is een complot van De Elite die doodsbang is voor Max. Jezus Leeft! heeft aangekondigd naar de Raad van State te zullen stappen. Lijkt me kansloos, maar het levert ongetwijfeld weer een groot aantal hilarische tweets op. Vooral doen, dus.

Deze circusact leverde overigens wél de kop van het jaar op:

„Mijn kandidaatstelling voor Jezus Leeft is in het water gelopen.” pic.twitter.com/qYmMA7xyRL — Joost Röselaers (@Roselaers) February 1, 2023