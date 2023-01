Fakkeldreiger Max van den Berg lijsttrekker Jezus Leeft! in Noord-Holland

Max van den Berg, de complotgek die met een fakkel in de hand voor de deur van D66-leider Sigrid Kaag verscheen, wordt de lijsttrekker van Jezus Leeft! in Noord-Holland.

Max van den Berg, fakkelman staat op de lijst van #Jezusleeft in Noord-Holland Hij wil de naam Jezus uitdragen op elke mogelijke manier. pic.twitter.com/DaaWTlpJWU — Complot Remover.🔴 💉💉💉 💉💉 DM sturen is block. (@complotremover) January 30, 2023



Op Twitter wordt heel wat afgelachen om deze ‘stunt’ van Jezus Leeft!, maar dit is eigenlijk heel triest. Van den Berg is een typische ‘verloren ziel’ die in zijn hoofd regelmatig communiceert met Jezus en meent door God gestuurd te worden. De gekte zal er door deze achterlijke stunt echt niet minder op worden.

Van den Berg is al langere tijd actief voor het marginale Jezus Leeft!. Dat begon met evangelisatiepogingen bij het Centraal Station in Amsterdam. Wellicht irritant, maar niet gevaarlijk. Dat veranderde met de komst van corona. Van den Berg raakte in complotkringen verzeild en ging politici hinderlijk volgen en ook persoonlijk lastig vallen. Daarbij werd hij flink opgejut door mensen die wél bij hun volle verstand zijn/waren, maar Max zagen als ideaal kanonnenvoer. Max werd steeds vaker opgepakt, sloeg met de dag ergere wartaal uit en dook dus uiteindelijk met een brandende fakkel op bij de woning van Kaag.

De meeste wappies zijn achterlijk tuig – opsluiten en sleutel weggooien – maar Van den Berg heeft overduidelijk ernstige psychische problemen. Dat men bij Jezus Leeft! die jongen lijsttrekker maakt i.p.v. hem naar adequate psychische hulp toe te leiden is meer dan schandalig.

Gisteren diende overigens ook het hoger beroep van Max van den Berg. Eis: 174 dagen gevangenisstraf (gelijk aan duur voorarrest), 3 jaar voorwaardelijk en een gebieds- en contactverbod voor alle leden van het kabinet.

Uitgelichte afbeelding: Duitse wappies Photo by Markus Spiske on Unsplash