Extreme droogte Zuid-Europa verjaagt vogels naar Nederland

Onze boswachters zien dit jaar opvallend veel moerasvogels uit Zuid-Europa. Ook bijeneters en hoppen komen ons land binnen gevlogen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de droogte in Zuid-Europa. Trekvogels treffen bij aankomst in Zuid-Spanje uitgedroogde moerassen aan en vliegen noodgedwongen verder naar het noorden.

Klimaatverandering zorgt ook dit jaar voor extreme droogte in Spanje, Frankrijk en Italië. Dat brengt niet alleen de drinkwatervoorziening en oogsten in gevaar, maar heeft ook grote gevolgen voor de natuur. Of de recente regenval helpt is nog maar de vraag, omdat water moeilijk weg kan zakken in de kurkdroge bodem. Voor vogelaars is het leuk om bijzondere soorten te zien, maar de vogels lijden zichtbaar door de gevolgen van klimaatverandering. Vogels krijgen door de droogte stress. Er is voedselgebrek en al dat gevlieg kost natuurlijk heel veel extra energie. Het is ook maar de vraag of ze dit jaar wel een broedpartner vinden, nu de vogels op onbekende plekken neerstrijken.

