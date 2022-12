Extreemrechtse samenzweerders Duitsland stelden lijsten met namen politieke tegenstanders op

De fascisten die een aanval op de Bondsdag beraamden, hadden lijsten opgesteld met namen van politieke tegenstanders die gearresteerd en ‘berecht’ moesten worden.

Op de lijst staan 18 namen van vooraanstaande politici en journalisten, waaronder minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock (Grüne), SPD-voorzitter Saskia Esken en SPD-secretaris-generaal Kevin Kühnert. Ook de voormalige christendemocratische kanselierskandidaat Armin Laschet en Friedrich Merz, de huidige voorzitter van de CDU, staan op de lijst, evenals 3 tv-presentatoren van ARD en ZDF.

De groep was al ruim een jaar bezig voorbereidingen te treffen voor wat men betitelde als “dag X”. Op dag X, die “rond de Kerst” gepland was, wilde een twintigtal mensen het Rijksdaggebouw binnenvallen, met de bedoeling regeringsleden en Bondsdagafgevaardigden in de boeien te slaan. Later zouden die dan berecht moeten worden voor hun daden tijdens de coronapandemie.

Blijkbaar ging de groep er vanuit dat de aanval op de Bondsdag zou leiden tot de val van de parlementaire democratie en de instelling van een autoritaire overgangsregering onder Heinrich XIII, “prins Reuss”.

Het netwerk waarvan de samenzweerders deel uitmaakten was ook bezig met het vormen van een “schaduwleger” (intern betiteld als “Neue Deutsche Armee”). Dat was beslist géén cabaretvertoning, zoals her en der gesuggereerd wordt: diverse voormalige beroepsmilitairen en tenminste één actieve militair maakten deel uit van dat schaduwleger. Dat “Nieuwe Duitse Leger” had inmiddels afdelingen opgericht in Baden-Württemberg, Saksen en Thüringen.

Een van de ex-militairen, de 54-jarige Peter Wörner, had contact gelegd met de “Vereinte Patrioten” een andere groep uit het extreemrechtse wappiemilieu. De “Verenigde Patriotten” haalden in april de voorpagina toen bleek dat de groep plannen smeedde elektriciteitscentrales op te blazen en minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach te ontvoeren.

Deze amateuristische couppoging was natuurlijk op een mislukking uitgedraaid, maar als de politie niet had ingegrepen waren er ongetwijfeld doden gevallen. In Duitsland wordt ook niet lacherig gedaan over de plannen van de samenzweerders, men realiseert zich dat dit heel gemakkelijk gierend uit de klauw had kunnen lopen.

Er is voor Nederlanders ook geen reden met een beschuldigende vinger specifiek naar Duitsland te wijzen. Ook hier lopen tienduizenden gevaarlijke krankzinnigen rond die bereid zijn de ideeën van Gideon van Meijeren in daden om te zetten. Ze weten alleen nog niet hoe. Tijd om hard in te grijpen, om te beginnen met een verbod op FVD.

Bronnen: taz, Belltower News

Uitgelichte afbeelding: rellende Duitse naziwappies – Von Leonhard Lenz – Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=96285859