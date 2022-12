Extreemrechtse knokploegen zoeken na Frankrijk-Marokko de confrontatie met Marokkaanse supporters

In Parijs, Nice, Nantes en Lyon zijn na de wedstrijd Frankrijk-Marokko tientallen extreemrechtse activisten de straat opgegaan om rellen uit te lokken. In Parijs werden 40 fascisten gearresteerd die op het punt stonden Marokkaanse supporters aan te vallen.

De politie had signalen gekregen dat extreemrechtse knokploegen hadden afgesproken Marokkaanse supporters in Parijs aan te vallen. Veertig fascisten werden preventief gearresteerd. Ze waren in het bezit van slag- en steekwapens.

Elders in Frankrijk slaagde de opzet van de nazi’s wél. In het rechtse bolwerk Vieux-Lyon vielen gemaskerde fascisten Marokkaanse supporters aan. Ook in In Lyon (Rhône) werd flink gereld.

In Montpellier kwam een 14-jarige jongen om het leven nadat een auto getooid met een Franse vlag in volle vaart op hem inreed. De dader is nog voortvluchtig.

In totaal werden 262 mensen gearresteerd. Het is waarschijnlijk goed even op te merken dat de meeste festiviteiten vreedzaam verliepen. De binnensteden stonden echt niet in de hens, zoals extreemrechts je graag wil laten geloven. De politie sprak zelfs van “een relatief rustige avond”.

Bron: Libération

