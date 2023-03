Extreemrechtse Israëlische groepen roepen op tot geweld tegen pro-democratie betogers

Op sociale media en in WhatsApp-groepen wordt door fascistische activisten opgeroepen vanavond pro-democratie betogers aan te vallen ‘met voertuigen, geweren en messen’. Volgens de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet zijn dit géén loze dreigementen. De politie heeft toegezegd de aanwezigheid op straat op te zullen voeren om de betogers te beschermen.

Vanavond zullen naar verwachting weer tienduizenden – zo niet honderdduizenden – betogers de straat opgaan om te protesteren tegen de poging van de extreemrechtse regeringscoalitie de Israëlische democratie te slopen.

In de WhatsApp groep van de extreemrechtse rapper The Shadow werd vandaag een filmpje geplaatst waarin een auto inrijdt op betogers, gekoppeld aan een oproep dit voorbeeld te volgen. Een ander lid van de groep schrijft: “We zouden met benzine naar het Hof moeten gaan, dat zijn de échte nazi’s hier. Benzine, explosieven, tractoren, geweren, messen. Vanaf vandaag is alles koosjer”. De politie zegt serieus rekening te houden met gewelddadige confrontaties tussen pro-democratie betogers en fascistische tegenbetogers.

Simcha Rothman, een parlementslid van de relifascistische Religieus Zionistische Partij, besloot vandaag nog wat olie op het vuur te gooien. Hij riep de aanhangers van zijn partij op vanavond de straat op te gaan om blijk te geven van hun steun aan de plannen van Netanyahu.

Ook La Familia, de beruchte, gewelddadige en racistische ultras van voetbalclub Beitar Jeruzalem, heeft aangekondigd vanavond op straat ‘aanwezig’ te zullen zijn, wat het ergste doet vrezen. Leden van La Familia hebben al eerder mensen die demonstreerden tegen Netanyahu het ziekenhuis in gewerkt. De vorige regering overwoog zelfs La Familia op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen. Helaas is het daar niet van gekomen.

Uitgelichte afbeelding: By Oren Rozen – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130048044