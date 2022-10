Extreemrechtse complotdenker David Icke komt naar Amsterdam

Bij de demonstratie van ‘Samen voor Nederland’ op 6 november zal complotdenker David Icke op De Dam in Amsterdam een ’toespraak’ houden. Icke gelooft o.a. in ‘reptielmensen’ (‘reptilians’) die een geheime wereldregering vormen, en is een bron van inspiratie voor fascistische psychopaten als Thierry Baudet.

Als vrijwel alle complotdenkers is Icke een antisemiet. Zo beweert hij dat “een joodse kliek” beide wereldoorlogen en de Russische Revolutie heeft veroorzaakt. Ook ontkent hij dat de Holocaust ooit heeft plaats gevonden en wil hij dat Holocaustontkenning in het curriculum opgenomen wordt.

In Australië is Icke niet meer welkom, en wij stellen voor dat goede voorbeeld te volgen. Helaas is de Amsterdamse burgemeester Halsema een VVMU-fundi, dus een verbod zal waarschijnlijk van minister Dilan Yeşilgöz moeten komen.

uitgelichte afbeelding: By Tyler Merbler – David Icke, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110411142