Extreem-Rechts wint op alle fronten!

Heeft het extreem-rechtse plebs dan toch gewonnen? Daar gaan ze wel van uit. Maar er moet nog een kabinet gevormd worden.

Je zou hopen op een principiële Pieter Omtzigt, maar die lijkt zich nu al als de klassieke CDA-er die hij toch is naar de macht toe te lispelen. Daarbij geen leugens schuwend, als zou Mark Rutte veroordeeld zijn wegens racisme, maar Wilders’ veroordeling wegens groepsbelediging zorgvuldig vermijdend.

Niet dat ik nu zulke warme gevoelens voor Rutte heb, hij was immers de eerste premier die een racistisch/fascistische partij in het centrum van de macht toeliet, in 2010. Die conservatieven toch, ze vrezen links steevast meer dan welke rechtse extremist dan ook. Ook nu weer, liever de sociopathische schoolpleinbully Wilders dan een brave sociaal-democraat als Frans Timmermans.

Net als Balkenende dacht Rutte wel een zinnig kabinet te kunnen vormen met fascisten, zoals Balkenende dat met de LPF meende te kunnen doen. Overigens was het breekpunt in Rutte I niet veroorzaakt door Wilders’ uitzinnig xenofobe standpunten, maar het feit dat Wilders Rutte’s bezuinigingen niet aan zijn electoraat wou verkopen. Waar hij economisch-technisch nog gelijk in gehad zou kunnen hebben ook, maar ik weet zeker dat dat niet de afweging was die Wilders maakte. Maar dat toont wel aan waar die toch zo vriendelijke ogende Rutte in feite staat, nietwaar?

En het laat ook zien waar de VVD stond en staat, en dan is Rutte nog een van de meer liberale leden. Het is gewoon een heel naar-rechtse partij, die ook opportunisten met een immigratie-achtergrond als Ayaan Hirsi Ali en Dilan Yesilgöz aantrekt die – eenmaal via onze sociaal-democratische normen – binnen, ineens heel rechts worden. Dat is immers de perfecte VVD-mentaliteit. Je stemt niet voor het land, maar slechts voor je eigen belang.

Dit verklaart ook het huidige succes van de VVD. In de jaren zeventig waren veel mensen nog aan de arme kant, en die stemden uit eigenbelang voor de PvdA. Daarna werd datzelfde soort mensen rijker en stemden VVD. Mensen zijn gewoon eikels. Nu gaat het voor sommigen weer minder, maar de solidariteit die er ooit was is verdwenen en nu geven ze de schuld aan immigranten.

Dit is een verdeel-en-heers-strategie die in de VS van begin af aan langs etnische lijnen heeft gewerkt, vandaar dat socialisme/sociaal-democratie daar nooit zo’n voet aan de grond heeft gekregen als in Europa. Het was er altijd al de Engelsen/Duitsers tegen de Italianen, Joden, Chinezen, Mexicanen, Puerto-Ricanen, Afro-Amerikanen en eigenlijk iedereen tegen elkaar, ook al was je allemaal straatarm. Maar nu begint dat hier dus ook zijn effect te hebben.

Is het elitair om PVV’ers als incompetent te beschouwen? Ja. Je hebt namelijk een elite nodig om het land te besturen. Een land besturen is niet makkelijk. Ikzelf moet er om te beginnen niet aan denken om wat dan ook te besturen, ik werk in een uitvoerende functie in een tech-bedrijf. Maar ik ben intelligent genoeg om te weten wat ik niet weet of wat ik niet kan.

Helaas weet de gemiddelde PVV-Neanderthaler dat dus niet. Vandaar ook dat ik op zoek ben naar popcorn-groothandels. Want Wilders I gaat een shitshow van de eerste orde worden die ik graag vanuit mijn gemakkelijke stoel zal gadeslaan.