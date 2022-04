Extinction Rebellion voert actie op de Tower Bridge

Vanochtend om zeven uur heeft Extinction Rebellion UK een groot spandoek van 22 bij 3 meter opgehangen aan het middelste deel van de Tower Bridge in Londen, met de tekst: “HOUD NU OP MET FOSSIELE BRANDSTOF” (END FOSSIL FUELS NOW). Twee mensen hebben zich aan koorden laten De politie heeft de brug afgesloten.

De actie is uitgevoerd bij de toegang van de City van Londen, de bron van het fossiele kapitaal in het Verenigd Koninkrijk, voorafgaand aan de April Opstand die morgenochtend om 10 uur in Hyde Park begint. Mensen zullen een week of langer iedere morgen op de zelfde tijd bijeenkomen bij Speaker’s Corner. Daar zullen vaste trainingen in geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid en verzetstactieken gegeven voordat men Londen inloopt om delen van de stad voor zo lang als mogelijk te blokkeren.

Niets wat het raderwerk van deze maatschappij zo beheerst als autoverkeer – dat door de politie is stilgezet, de actie blokkeerde de brug zelf niet -, zie het gezonde volksgevoel bij de BBC.

De actievoerders zijn omstreeks het middaguur gearresteerd en es geht wieder so weiter.