Extinction Rebellion schort A12-blokkades op vanwege de motie Kröger en Boucke

Als de motie verworpen wordt komen we terug met nog veel meer

Vandaag, op vrijdag 6 oktober 2023, roept Extinction Rebellion haar rebellen op de A12-blokkades op te schorten vanwege de motie Kröger en Boucke[1] die gisteren is ingediend. Extinction Rebellion is ontzettend trots op iedereen die de afgelopen weken meegewerkt heeft aan het mogelijk maken van de blokkades en zij beschouwt deze motie als erkenning dat ook de politiek inziet dat jaarlijks 39,7 tot 46,4 miljard euro fossiele subsidies[2] niet te verdedigen is. Zolang deze motie op tafel ligt is de politiek aan zet.

Wat betekent dit voor de A12-blokkades?

We roepen onze rebellen op de blokkades op te schorten tot na de stemming. Als de motie wordt aangenomen, bekijken we deze kritisch. Als de voorwaarden niet goed genoeg zijn, beraden we ons op volgende stappen. Als de motie niet wordt aangenomen, komen we terug met nog veel meer.

A12-blokkade: 27 dagen op rij

De beslissing om op te roepen de A12-blokkades op te schorten vanwege de motie Kröger en Boucke komt na 27 dagen A12-blokkade op rij.

Lucas Winnips, woordvoerder Extinction Rebellion en veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur wegens ‘opruiing’: “De afgelopen vier weken hebben we iedere dag de A12 geblokkeerd om een einde te eisen aan fossiele subsidies. Meer dan 8800 vreedzame demonstranten zijn daarbij gearresteerd. We zijn blij dat de politiek nu eindelijk in actie komt en beschouwen dit als een teken dat burgerlijke ongehoorzaamheid een krachtig middel is om de politiek te laten doen wat nodig is. Dat de fossiele subsidies afgeschaft moeten worden staat buiten kijf. Wij houden de stemming over de motie scherp in de gaten en we staan klaar om verder te gaan met actievoeren, mocht de stemming slecht uitpakken.”

Brandbrieven vanuit de samenleving

De motie van Kröger en Boucke volgt niet alleen op de wekenlange A12-blokkades maar ook op de steeds grotere steun vanuit de samenleving voor het doel van de blokkades. Gedurende iedere A12-blokkade werden de demonstranten op de A12 toegejuicht door supporters ernaast. Eerder stuurde een zeer diverse groep van meer dan 300 maatschappelijke organisaties, waaronder FNV, FossielVrij NL en pensioenfonds ABP, al een brandbrief naar het kabinet om het einde van fossiele subsidies te eisen.[3] Ook ondertekenden meer dan 4450 ambtenaren een brief aan het kabinet waarin onder andere om een direct einde aan fossiele subsidies gevraagd wordt.[4] Daarnaast bleek uit onderzoeken van RTL[5] en Hart van Nederland[6] dat respectievelijk 70% en 73% van de Nederlanders achter het doel van de A12-blokkades staat: afschaffing van fossiele subsidies.

