Extinction Rebellion houdt vast aan demonstratie op de A12

Vandaag, op vrijdag 27 januari, heeft Extinction Rebellion in de ochtend met het Openbaar Ministerie gesproken, en in de middag met de politie en twee vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag. Wij hebben de gemeente gevraagd onze vreedzame demonstratie op de A12 te faciliteren. Helaas heeft dit gesprek niets opgeleverd. Wij betreuren de onwil van de gemeente Den Haag om de veiligheid van de demonstranten en andere weggebruikers te garanderen. De demonstratie vindt morgen, op zaterdag 28 januari om 12:00 uur, onveranderd plaats op de A12. XR-woordvoerder en UvA-promovendus Anne Kervers:​​​​​​​ “Wij staan in ons volste recht om te demonstreren op een door ons gekozen locatie en manier. We doen dat vreedzaam en hechten aan de veiligheid van onze demonstranten en de weggebruikers. We vernemen uit de media dat de politie van plan is om mensen naar het Malieveld door te verwijzen, hoewel onze demonstratie daar niet plaatsvindt. We vinden het teleurstellend dat de politie op zo’n cynische wijze onze demonstratie probeert te frustreren.”

Morgen, op zaterdag 28 januari om 12:00 uur demonstreert Extinction Rebellion voor de vijfde keer op de A12 tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. Extinction Rebellion eist een direct einde aan de jaarlijkse 17,5 miljard euro fossiele subsidies.[1] Voor deze vijfde blokkade hebben zich meer dan 1.000 bezorgde burgers aangemeld, ondanks aanhoudingen van klimaatactivisten en daarbij opgelegde verbiedsgeboden van 90 dagen. XR-woordvoerder en rechtenstudent Hannah Prins: “Het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat demonstraties ‘within sight and sound’ gehouden mogen worden. Een demonstratie waar niemand je hoort of ziet, is geen demonstratie. Dat is een zoethoudertje. Wij staan waar de verantwoordelijke bestuurders en Tweede Kamerleden ons kunnen zien en horen: op de A12 tussen het ministerie van EZK en de tijdelijke Tweede Kamer.’

Dit standpunt wordt breed gedeeld in de samenleving. Bijna veertig directeuren of hun vertegenwoordigers doen morgen mee aan een solidariteitsdemonstratie naast de A12. Als maatschappelijk middenveld komen zij op voor het recht op protest.[2]

Samenleving eist einde fossiele subsidies

Sinds de eerste A12-blokkade is de roep vanuit de samenleving om een einde te maken aan de 17,5 miljard euro fossiele subsidies enorm toegenomen. Bijna 400 economen roepen de regering op[3] te stoppen met fossiele subsidies. Tientallen wetenschappers en BN’ers ondertekenden een oproep tot vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid[4] en steeds meer van hen sluiten zich openlijk bij Extinction Rebellion aan. Ook zorgprofessionals blokkeren mee. Woordvoerder en psycholoog Petra Verdonk: “Belastingvoordelen voor grote vervuilers zoals Schiphol, Tata steel en de Rotterdamse haven hebben een direct effect op de volksgezondheid. Mensen die dichtbij vervuilende industrie wonen hebben een grotere kans om ziek te worden. Wonen in Rotterdam staat gelijk aan het dagelijks roken van zeven sigaretten. Fossiele subsidies zijn dodelijk en moeten per direct stoppen.”

Ondertussen eist de Tweede Kamer duidelijkheid[5] van minister van Energie en Klimaat, Rob Jetten, over de hoogte van de fossiele subsidies. XR-woordvoerder en rechtenstudent Hannah Prins: “Laat duidelijk zijn dat Extinction Rebellion pas stopt met deze acties als het kabinet zijn zorgplicht voor burgers nakomt en gaat doen wat nodig is in de klimaatnoodtoestand. Extinction Rebellion groeit enorm, onze actietrainingen zijn overvol. De regering kan zich opmaken voor steeds grotere acties. Wij eisen een direct einde aan de 17,5 miljard euro fossiele subsidies. Tot die tijd kunnen ze dag in dag uit rekenen op vreedzaam burgerverzet, zoals gepast binnen het recht op protest.”

