Extinction Rebellion en Greenpeace voeren actie bij Rabobank-kantoren om financiering natuurverwoesting te stoppen

Extinction Rebellion (XR) en Greenpeace Nederland zijn gestart met vreedzame protesten bij Rabobank-kantoren door het hele land. De actievoerders eisen dat de bank onmiddellijk stopt met het financieren van de industriële landbouw die leidt tot natuurverwoesting, dierenleed en schenden van mensenrechten. En dat zij verantwoordelijkheid neemt voor de aangerichte schade. Honderdenactivisten hebben ingangen van kantoren geblokkeerd om druk uit te oefenen op de directie en aandacht te vragen voor de ecologische gevolgen van de financieringspraktijken van de bank.

Vanuit het hele land zijn actievoerders naar het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht gekomen. Daar blokkeren ze, onder andere met fietsen, de hoofdingang en zij-ingangen. Medewerkers en klanten van de bank kunnen wel naar buiten, maar niet naar binnen. Op het podium voor de hoofdingang vertellen verschillende sprekers over de gevolgen van het beleid van Rabobank, waaronder een oud-medewerker, een boer, Wakker Dier en een vertegenwoordiger van de Inheemse Braziliaanse gemeenschap. Er zijn soortgelijke acties in Leeuwarden, Rotterdam, Nijmegen en Eindhoven.

Rabobank veroorzaakt grootschalig leed

Rabobank is de grootste financier van de industriële landbouw in Nederland en een belangrijke speler in de agrarische sector wereldwijd. “Wij voeren al een aantal jaren actie tegen Rabobank en de rol die ze speelt in de industriële landbouw. Denk aan megastallen, kunstmest, landbouwgif en de veevoederindustrie”, zegt Roos Saat van Extinction Rebellion: “Deze praktijken leiden tot grootschalige natuurverwoesting, dierenleed, mensenrechtenschendingen, de stikstofcrisis en Nederlandse boeren met torenhoge schulden.” Rabobank zegt bijvoorbeeld beleid te hebben om ontbossing uit te sluiten. Toch verleent de bank al jaren financiële diensten aan bedrijven die keer op keer in verband worden gebracht met ontbossing, zoals vleesgigant JBS en graanhandelaar Cargill.

Financiële architect

Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland: “Rabobank is de financiële architect van een uit de voegen gebarsten landbouwsysteem dat zowel in Nederland als wereldwijd grote natuur- en klimaatschade veroorzaakt. De bank weet dat al, maar blijft toch geld steken in verwoesting. Het tijdperk dat grote vervuilers ongehinderd megawinsten konden maken ten koste van de natuur en het klimaat, is voorbij”, zegt Palmen.

Schadevergoeding

De actievoerders eisen dat Rabobank stopt met het financieren van de industriële landbouw en betaalt voor de schade die zij heeft aangericht. De bank kan verantwoordelijk worden gehouden voor minstens 3,1 miljard euro stikstofschade in Nederland en minstens 9,5 miljard klimaat, natuur- en gezondheidsschade in Brazilië. Daarnaast is ook de overheid aan zet, die moet onmiddellijk ingrijpen en Rabobank door middel van wetgeving de juiste kant op bewegen.