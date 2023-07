Extinction Rebellion blokkeert ingang kantoor Belastingdienst: Stop met de jaarlijkse 30 miljard euro subsidie aan fossiele bedrijven

Sinds 14:00 uur blokkeren enkele tientallen rebellen van Extinction Rebellion (XR) de ingang van het kantoor van de Belastingdienst in Apeldoorn. De rebellen hebben banners bij zich met teksten als ‘Stop fossiele subsidies nu!’ en ‘Stop subsidies aan de fossiele industrie’ en dat is ook hun eis: een onmiddellijke stop op alle fossiele subsidies. Ze zullen pas vertrekken als die eis is ingewilligd.

De fossiele industrie is een van de grootste veroorzakers van de klimaat- en ecologische crisis. Toch ontvangt zij jaarlijks tot zo’n 30 miljard euro aan subsidies en fiscale voordelen die andere bedrijven en burgers niet krijgen[1]. Al in 2009 besloot de regering fossiele subsidies vóór 2020 uit te faseren[2], maar dit voornemen is nooit uitgevoerd. Daarom heeft Extinction Rebellion sinds begin 2020 talloze malen actie gevoerd om een einde te eisen aan deze fossiele subsidies. Aan de laatste protesten op en bij de A12 in Den Haag namen op 27 mei zo’n 8.500 bezorgde burgers deel. Het is de derde keer dat Extinction Rebellion actie voert bij de Belastingdienst.

Regering moet belofte uit 2009 nakomen

“Wij vinden het onbestaanbaar dat de fossiele subsidies drie jaar na het verstrijken van die termijn niet zijn afgeschaft, maar juist meer dan verdubbeld[3],” aldus woordvoerder Yolande Schuur die sinds voorjaar 2020 actief is bij Extinction Rebellion. “Terwijl de berichten over extreem weer en verdwijnende ecosystemen dagelijks over elkaar heen tuimelen, blijft de regering met deze subsidies olie op het vuur gooien. Dit moet echt stoppen voor een leefbare toekomst. Wij vragen geen gekke dingen. Wij vragen alleen maar aan de regering haar belofte van veertien jaar geleden uit te voeren en de fossiele subsidies nu direct te stoppen.”

Bronnen:

Persbericht Extinction Rebellion, waaraan ook de afbeelding is ontleend

[1] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/belastingvoordelen-voor-fossiele-brandstoffen-nog-veel-groter [2] http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html#energy [3] https://fossilfuelsubsidytracker.org/country/